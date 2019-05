Großer Infotag der Musikschule

Von Harfe, Gitarre, Klavier, Akkordeon und Gesang über Violine, Viola oder Violoncello sowie Querflöte, alle Streich-, Blas- und Schlaginstrumenten bis hin zu Instrumenten wie E-Gitarre, E-Bass und Keyboard reicht die große Palette der bei der Städtischen Musikschule Bamberg angebotenen Fächer. Um sich direkt vor Ort einen Überblick über das umfangreiche Unterrichtsangebot und die Möglichkeiten einer musikalischen Ausbildung an der zweitgrößten öffentlichen Musikschule in Oberfranken zu informieren, gibt es jedes Jahr den großen Info-Tag: Musikinteressierte jeden Alters sind eingeladen, am Samstag, 4. Mai, von 11 bis 14 Uhr in die Räume der Musikschule in der St.-Getreu-Straße 14 zu kommen. Anmeldungen für das Wunschinstrument nimmt an diesem Tag das Sekretariat entgegen. red