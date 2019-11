Großer Flohmarkt in der Vorweihnachtszeit

Der Caritasverband Bad Kissingen veranstaltet am Samstag, 23. November, von 9 bis 14 Uhr einen Weihnachtsflohmarkt im Kramlädchen in der Röntgenstraße 12. Geboten wird ein reichhaltiges Sortiment an diversen Artikeln: Geschirr, Gläser, Ziergegenstände, Bilder und vieles mehr, sowie ein großes Angebot an Büchern, CDs, Schallplatten und Spielsachen. Der Erlös wird für die vielfältigen Aufgaben des Kreiscaritasverbandes Bad Kissingen verwendet. sek