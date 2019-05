Großer Flohmarkt für Kinder und Maimarkt

Alle Kinder und Jugendliche sind am Sonntag, 5. Mai, von 14 bis 17 Uhr eingeladen, ihre Flohmarktwaren auf einer Decke auf der Pfarrwiese in Memmelsdorf anzubieten. Es ist keine Anmeldung notwendig, einfach zwischen 12 und 13.30 Uhr zum Aufbau eine Decke mitbringen, einen Platz suchen und dort die Waren präsentieren. Die Anfahrt ist nur über die Poststraße möglich. In Memmelsdorf findet an diesem Sonntag auch der Maimarkt statt. Das Kinderangebot befindet sich auf der Wiese vor dem Pfarrzentrum mit Kaffee- und Kuchenverkauf, Kinderfriseur und vielem mehr. Alle Erlöse aus dem Kuchen- und Getränkeverkauf kommen der Kindertagesstätte St. Christophorus in Memmelsdorf zugute. Organisiert wird das Angebot für Kinder durch den Elternbeirat. red