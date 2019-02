Großer Faschingsspaß in Schorkendorf

In der Halle des RV "Bavaria" findet am Samstag, 16. Februar, um 14 Uhr die große Faschingssitzung des Marienvereins Ahorn statt. Für beste Stimmung sorgen die Faschingsgesellschaft Bad Rodach mit ihren Tanzgruppen und ihrem Elferrat. Musikalische Unterhaltung gibt es von Matthias Martin. In der Bütt stehen "Marika" und "Mariechen". Der Eintritt ist wie immer frei. Ein kostenloser Bustransfer wird angeboten. Die Abfahrtszeiten für Bus 1 sind: Wohlbach, Wendeplatz, 13.20 Uhr; Schafhof, Bushaltestelle, 13.25 Uhr; Eicha, Raiffeisenbank, 13.30 Uhr; Witzmannsberg, Bushaltestellen, 13.35 Uhr. Die Abfahrtszeiten für Bus 2 sind wie folgt: Triebsdorf, Schnitzelstube, 13.20 Uhr; Finkenaus, Backofen, 13.25 Uhr; Ahorn, Bushaltestellen, 13.35 Uhr; Schorkendorf, Bushaltestelle, 13.40 Uhr. red