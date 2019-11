Großer Erfolg mit einer kleinen Flasche

Bei der Preisverleihung des Deutschen Verpackungspreises 2019 in Nürnberg wurde die HK Cosmetic Packaging GmbH (HKCP) für die Entwicklung der Zwei-Kammer-Flasche ausgezeichnet.

Ermittelt wurden die Sieger durch ein Expertengremium führender Forschungsinstitute und Hochschulen, der Industrie und des Handels sowie der Fachpresse. Diese haben alle Teilnehmer in einem aufwendigen Auswahlverfahren geprüft und unter die Lupe genommen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Hierbei haben die Kriterien Designer, Entwickler, Hersteller und Verwender von Verpackungslösungen und -maschinen einen großen Einfluss. Insgesamt wurden 34 Sieger in unterschiedlichen Kategorien geehrt.

Enge Zusammenarbeit

Im Bereich Funktionalität und Convenience wurde HKCP in enger Zusammenarbeit mit KAO Germany für die Entwicklung der Zwei-Kammer-Flasche ausgezeichnet. Wie der Name sagt, sind die Besonderheit dieser Flasche die beiden voneinander getrennten Kammern. Die unterschiedlichen Inhalte kommen auf diese Weise nicht miteinander in Kontakt und werden erst bei der Verwendung gemischt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Alle Verpackungsprodukte dieser Zwei-Kammer-Flasche werden komplett bei HKCP in Coburg hergestellt. Ab sofort werden die Fläschchen von der Firma Goldwell vertrieben und im Friseurhandwerk eingesetzt.

Geschäftsführer Christian Abicht und Konstruktions- und Entwicklungsleiter Hamdi Sevinc zeigten sich stolz auf ihr Team und die gute Zusammenarbeit und freuen sich auf weitere herausfordernde Projekte mit den Geschäftspartnern. Mit viel Ehrgeiz und Arbeitseinsatz aller Mitarbeiter habe man es geschafft, heute "einer der weltweit bekanntesten und zuverlässigsten Kunststoffhersteller zu sein", wie es in einer Mitteilung des Unternehmens dazu heißt. HKCP ist seit über 100 Jahren auf die Verpackung von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten spezialisiert. red