Großer Erfolg für Julian Leidner

Die Pinzberger Bavaria-Schützen ermittelten ihre Schützenkönige für das Jahr 2020. 103 Schützen nahmen am Königsschießen teil.

Bei der Königsproklamation konnte der Vorsitzende Stefan Hack im Saal des Sportheims neben dem Ehrenmitglied und Bürgermeister Reinhard Seeber und dem Ehrenvorsitzenden Helmut Eger, der zurzeit Gaukönig ist, einen voll besetzten Saal begrüßen. Er bedankte sich bei allen Teilnehmern des Schießens und der Königsproklamation. Einen besonderen Dank richtete er an den Schützenmeister Christian Eger und seine Helfer für die Durchführung des Schießens sowie an das Wirte- und Küchenteam.

Die Preisverteilung begann mit der Siegerehrung der Vereinsmeister. In der Schützenklasse gewann Manuel Zametzer mit dem Luftgewehr nach einem spannenden Finalschießen mit 237,8 Ringen. Vereinsmeister mit dem Kleinkaliber wurde Daniel Eichinger. Die weiteren Vereinsmeister sind bei den Damen Katja Nagengast, in der Schülerklasse Livia Kannheisner, bei der Jugend Fabienne Wagner, in der Juniorenklasse Vivian Wagner und in der Altersklasse Armin Bitter.

Weiter ging es mit der Preisverteilung des Königsschießens. Meister der Jugend-/Schülerklasse wurde Bezirksjugendkönig Julius Wenzel (mit 111,6 Punkten - Wertung kombiniert aus Glück und Ringen). Meister der Damen- und Schützenklasse wurde Katja Nagengast (17,6 Punkte). In der Kategorie "Meister Passive" konnte sich André Zametzer mit 91,7 Ringen durchsetzen. Die Brotzeitscheibe ging an Alexander Eger (14,7-Teiler).

Die Böllerscheibe konnte sich Armin Bitter sichern. Die Geburtstagsscheibe Rudi Hack ging an Benjamin Zametzer, der einen 25-Teiler lieferte. Auch die Silberhochzeitsscheibe von Andrea und Stefan Hack sicherte sich Benjamin Zametzer (57,6-Teiler). Die Geburtstagsscheibe von Helmut Zametzer nahm Christian Eger mit einem 10,7-Teiler mit, die Geburtstagsscheibe von Bürgermeister Reinhard Seeber ging wie im Vorjahr an den Vereinsvorsitzenden und Bürgermeisterkandidaten Stefan Hack (39-Teiler).

Die Pokalscheiben gewannen bei der Jugend Felix Kainer (74,4-Teiler), bei den Passiven Uli Wagner (124,4-Teiler), bei den Damen Andrea Hack (32,3-Teiler), in der Altersklasse Helmut Eger (209,9-Teiler) und in der Schützenklasse Vorjahressieger Alexander Eger (65,1-Teiler).

Der Höhepunkt des Abends war die Ausrufung der Könige, die mit Böllerschüssen umrahmt wurde. Neuer Schützenkönig ist André Zametzer mit einem 115,6-Teiler. Der neue Schützenkönig nahm die Königskette mit großer Freude entgegen. Neue Damenkönigin wurde Katja Nagengast (292,0-Teiler). Zur Königin der Schülerklasse wurde Lisa Pfister (647-Teiler) gekürt. Für eine Überraschung sorgte der Jungschütze Julian Leidner. Er wurde gleichzeitig zum Jugend- (253,6-Teiler) und Kleinkaliberkönig (850,1-Teiler) gekrönt. Für gute Stimmung sorgten die "Pinzberger Haderlumpen". red