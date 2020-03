Großer Erfolg für das Eichendorff

Die Klasse 9b des Bamberger Eichendorff-Gymnasiums hat einer Mitteilung zufolge beim Schülerwettbewerb zur politischen Bildung, der von der Bundeszentrale für politische Bildung ausgeschrieben wird, den zweiten Platz in der Kategorie "Zäune, Wälle, Mauern" erzielen können.

Die Schülerinnen beschäftigten sich mit der Frage, warum 30 Jahre nach dem Mauerfall der Ruf nach befestigten Grenzen auf der Welt immer größer wird. Dabei nahmen sie vor allem die Grenze zwischen Mexiko und den USA unter die Lupe und untersuchten deren Aufbau. Außerdem ermittelten sie die Ursachen und Motive für den Bau der Grenzanlage und recherchierten die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen. Ihre Ergebnisse hielten die Mädchen in ineinander stapelbaren Kartons fest, die zu einer Mauer aufgetürmt werden konnten. Dazwischen installierten sie - in Anlehnung an eine Kunstaktion zwischen Ciudad Juárez und Sunland Park - eine pinkfarbene Wippe, um deutlich zu machen, dass Handlungen auf der einen Seite direkte Konsequenzen auf der anderen Seite haben.

Die Schülerinnen und die Lehrkräfte Eva Fauth und Daniel Wächter, dürfen sich nun über eine Geldprämie in Höhe von 1500 Euro freuen. red