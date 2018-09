Großer Ehrgeiz mit kleinem Ball

Leon ballt die Faust, dreht auf dem Sportboden ausgelassen eine Pirouette. Aber es geht hier weder um Boxen noch um Tanzen. Der Achtjährige hat sich nur gerade gefreut, als ihm beim Schnupperkurs des Badminton-Clubs ein sehr guter Schlag gelungen ist.

Wie der Junge aus Marktzeuln waren auch die übrigen neun Jungen in Mädchen bei der Ferienprogramm-Veranstaltung im Nu infiziert mit dem Badminton-Fieber. "Hat von euch schon jemand Federball gespielt?", fragt Enrico Meierhof, der zusammen mit Vereinsvorsitzendem Clemens Grünbeck und Thomas Nossek an der Schnupperkurs-Veranstaltung in der Adam-Riese-Halle mitwirkte, in die Runde. Schnell gingen ein paar Hände nach oben - und Meierhof stellte gleich heraus, dass Badminton und Federball zwei völlig unterschiedliche Welten sind: "Beim Federball ist ja das Ziel ein möglichst langer Ballwechsel."

Einer hält eine umgedrehte Pilone in die Höhe und versucht, den Federball aufzufangen, den der andere geworfen hat, so gestaltete sich eine Übung zum Aufwärmen. Auch die richtige Körper- und Schlägerhaltung bei Aufschlag und Rückschlag wurde den Kindern gezeigt, die natürlich mit großen Ehrgeiz am Werk waren, als es schließlich ans "richtige" Badminton-Spiel ging.

Keine Verbissenheit

So wie sich Sam, Simon, Selina und all die anderen Badminton-Neulinge mit vollem Einsatz nach dem Federball streckten, war ihnen die Freude an der Ferienaktion deutlich anzumerken. "Der Spaß soll natürlich immer im Vordergrund stehen - und außerdem wird nebenbei der ganze Körper beim Badminton trainiert", erklärt Clemens Grünbeck, der seit 2014 die Geschicke des 1984 gegründeten Badminton-Clubs leitet.

Ehrgeiz ja, Verbissenheit nein - unverkrampft und fröhlich lief die Ferienveranstaltung ab. Dazu passt auch die Szene, als eine Trinkpause eingelegt wurde und die Kinder sich aus einem Süßigkeitenbecher bedienen durften. Der Sohn eines gewissen Hans Riegel aus Bonn war ab 1953 erster Präsident des damals ins Leben gerufenen Deutschen Badminton-Verbandes, erfuhren die Jungen und Mädchen.

Dem zur Seite gelegten Badminton-Schläger war aber keine lange Ruhepause vergönnt. Der dynamische Sport macht einfach Laune, offenbarte die Ferienaktion. Kinder und Jugendliche, die jetzt Lust bekommen haben, sich selbst einmal am Badminton-Netz zu versuchen, sind herzlich eingeladen, einmal in der Adam-Riese-Halle vorbeizuschauen, immer am Freitag ab 18.30 Uhr. Leihschläger sind vorhanden. Weitere wertvolle Infos zum Verein und Kontaktdaten finden sich im Übrigen auf der Homepage www.bc-staffelstein.de.