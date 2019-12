Großer Dank für die Treue zum Unternehmen

Geballte Kompetenz und Berufserfahrung waren versammelt, als die W.-Schillig-Polstermöbelwerke ihre Dienstjubilare zu einer Feier in den Showroom in Frohnlach eingeladen hatten. Im Rahmen dieser Jubilarfeier wurden außerdem fünf Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Fachwissen und Erfahrung

Erik Stammberger, Geschäftsführer der Firma W. Schillig, stellte den Menschen in den Mittelpunkt seiner Dankesrede: "Kontinuität und Treue zum Unternehmen sind die Basis des gemeinsamen Erfolges. Mit Ihrem Fachwissen und Ihrer Erfahrung stellen Sie für uns einen Wert dar, der mit Zahlen gar nicht auszudrücken ist. Sie sind das Rückgrat unseres Unternehmens!" Neben dem Betriebsratsvorsitzenden Wolfgang Säum sprach auch der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK, Björn Cukrowski Dankes- und Anerkennungsworte für die Mitarbeiter aus und betonte: "Ein Unternehmen braucht alle Altersgruppen und jeder einzelne, egal in welcher Position er arbeitet, trägt zum Erfolg bei." Die Feierlichkeiten wurden mit einem Abendessen abgerundet. Dabei wurde so manche Anekdote erzählt.

Ehrungen

Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Udo Fischer, Harald Heller und Bernhard Kreul geehrt; für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit Abderrahmane Benkrama, Nicole Ehrsam, Waldemar Koch und Manfred Kreul; für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit Lisa Michel und Elena Rausch. In den Ruhestand wurden Gabriela Armann, Rainer Bülling, Birgit Cihak, Sigrid Schelhorn und Erich Sadel verabschiedet. red