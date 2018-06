Großer Dank für 25 Jahre

Absolute Leistungsträger





Gleich drei verdiente Wehrmänner der Feuerwehr Fölschnitz zeichnete Landrat Klaus Peter Söllner für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit dem staatlichen Ehrenzeichen in Silber aus: Michael Grampp, Roland Schmidt und Bernd Zimmermann.Stellvertretender Vorsitzender Martin Schultheiß würdigte deren Verdienste um die Feuerwehr Fölschnitz und bezeichnete Roland Schmidt als die "Geheimwaffe" der Wehr: "Er ist stellvertretender Kommandant, Gruppenführer, Schriftführer, Maschinist und Gerätewart." Mit Michael Grampp kann auch der Vorsitzende des Feuerwehrvereins auf eine 25-jährige Dienstzeit zurückblicken: "Er ist nicht zu ersetzen."Und mit Bernd Zimmermann wurde der stellvertretende Schriftführer des Vereins und Maschinist der Wehr geehrt: "Er ist bei uns in der Feuerwehr zuständig für das leibliche Wohl und das ist genauso wichtig wie das Technische."Landrat Klaus Peter Söllner freute sich, dass er drei absolute Leistungsträger der Feuerwehr auszeichnen durfte: "Wir leben in einer Zeit, in der die Starkregenereignisse immer häufiger werden, aber bislang sind wir im Landkreis Kulmbach sehr glimpflich davon gekommen, wenn man sieht, was in Bayern und auch in der übrigen Bundesrepublik los war." Der Feuerwehr Fölschnitz bescheinigte der Landrat, dass sie die Gerätschaften in Schuss halte: "Da kann man nur ein großes Lob aussprechen, wenn man solche Wehren hat, die auch eine Gemeinschaft pflegen."Der Landrat sprach auch den 3. Juni letzten Jahres an, als auch die Feuerwehr Fölschnitz am Pfingstsamstag in Kulmbach im Einsatz war: "Was dieses Unwetter für Auswirkungen hatte, das kann man daran ersehen, dass unsere Fremdenverkehrsstatistik um 20 000 Übernachtungsgäste schlechter war."Nicht unerwähnt ließ Söllner die neuen Förderrichtlinien für das Feuerlöschwesen im Landkreis Kulmbach: "Wir liegen hier von allen Wehren in Oberfranken ganz vorne, vor allem wenn es um ein überörtliches Gerät geht. Das ist auch richtig, weil wir uns einfach den Herausforderungen stellen müssen und wir als Landkreis auch unsere Aufgaben erfüllen wollen." Bürgermeister Stephan Heckel-Michel würdigte das ehrenamtliche Engagement von Michael Grampp, Roland Schmidt und Bernd Zimmer für die Fölschnitzer Wehr: "Es ist eigentlich ein Wahnsinn, was sie bei all den beruflichen Aufgaben, wo sie eingespannt seid, noch für die Allgemeinheit an Zeit opfern.Deswegen ist es auch wichtig, dass man dies im Rahmen eines Ehrungsabends auch entsprechend würdigt und ich finde es toll, dass sich unser Landrat und auch die Führungsriege der Feuerwehr die Zeit nehmen, um dabei zu sein, weil es auch eine Anerkennung der Arbeit ist, die die drei geleistet haben." Heckel-Michel würdigte nicht nur das ehrenamtliche Engagement der Wehrmänner, sondern es werde auch vom Feuerwehrverein der eine oder andere Euro für Anschaffungen in die Hand genommen.Kreisbrandrat Stefan Härtlein bezeichnete die Geehrten als Hochkaräter, die auch ein Garant für die Feuerwehr Fölschnitz sind und nicht auf die Stunden schauen, wenn es notwendig ist: "Das in der heutigen Zeit wirklich nicht selbstverständlich ist."