Großer Bahnhof für Helmut Schindhelm zu dessen 80. Geburtstag

Mit einer Vielzahl von Gästen feierte Helmut Schindhelm seinen 80. Geburtstag. Der beliebte und lebenslustige Jubilar ist in Schmölz geboren und seit Jahrzehnten in vielfältiger Weise im Ortsgeschehen aktiv. Nach wie vor macht er gerne bei den Holzarbeiten mit und erfreut sich an seinen Kleintieren.

Ursprünglich hatte er als Porzellanmaler in Küps gelernt und diesen Beruf auch fünf Jahre ausgeübt. Durch die Heirat mit seiner Helga lag seine Hauptaufgabe in der Landwirtschaft. Bei der örtlichen Raiffeisenbank war er einige Jahre nebenbei tätig, später dann lange Zeit in der Kinderwagenfabrik.

Zum runden Geburtstagsfest kamen viele Nachbarn und Freunde sowie alle Verwandte.

Bürgermeister Bernd Rebhan gratulierte namens der Marktgemeinde und dankte ihm für seinen Einsatz für die Allgemeinheit. Für die Kirchengemeinde St. Laurentius überbrachte Pfarrer Gerald Munzert Segenswünsche. Auch die freiwillige Feuerwehr, bei der Helmut Schindhelm lange Jahre als Kassier tätig war, reihte sich in die Gratulantenschar ein. Ferner gratulierten Jürgen Lehnhardt als Vorsitzender des TV Schmölz, eine große Abordnung der Schlepperfreunde Schmölz sowie die Jagdgenossenschaft. Gemeinsam mit seiner Frau Helga freut sich Helmut Schindhelm über seine Enkel Pascal, Justin, Rene und Marcel. Natürlich war die ganze Familie gerne beim großen Geburtstagsfest dabei, darunter Sohn Udo mit seiner Frau Petra und ihrem Sohn Toni.