Großer Aufwand für Zigaretten und Geld

Einen ganzen Zigarettenautomaten samt Inhalt haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag am Sportheim Oberwohlsbach abgehebelt. Wie die Polizeiinspektion Neustadt schreibt, müssen es mindestens zwei Täter gewesen sein, denn so ein Automat wiege über 100 Kilogramm. Die Diebe transportierten ihn zu einem etwa zwei Kilometer entfernten Waldstück und brachen ihn dort auf. Die Zigaretten und das Bargeld stahlen die Unbekannten. Der Sach- und Entwendungsschaden beläuft sich zusammen auf 3000 bis 4000 Euro. Sollte jemand einen Hinweis auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit geben können, möge er sich bitte unter der Telefonnummer 09568/94310 bei der Polizei Neustadt melden. pol