Großer Auftritt für den Rucksack

Es ist schon verrückt. Unglaubliche 13 Wochen ist es jetzt her, dass ich meiner Großen die Kindergartentasche gepackt habe. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. In der Zwischenzeit wurde sie umfunktioniert als Schulranzen beim Schule spielen, als Wickeltasche für die Puppen und als Picknickkorb bei Ausflügen. Diese ganze "Corona-Pause" - wir konnten es anfangs doch alle nicht glauben, oder? Gut, dass wir nicht wussten, wie lange sie dauern würde. Aber jetzt, da ich die Brotzeitbox für den großen ersten Tag heute herauskrame, werde ich doch ein bisschen wehmütig. So ernst die Lage war, es war auch eine sehr schöne Zeit. So intensiv, ohne Termine, einfach in den Tag hineingelebt, gerne auch mal im Schlafanzug. Aber nichts bleibt für immer und in diesem Fall ist das auch gut so. Die Dreijährige fragt mich gefühlt stündlich, ob sie am Montag wirklich wieder in den Kindergarten darf zu all ihren Freunden und ihren Erzieherinnen. Als ob sie ihr Glück noch gar nicht richtig fassen kann. Und trotzdem: Wie wird es sein, sie nach so langer Zeit wieder gehen zu lassen? Wird sie einfach so hereinspazieren, als wäre keine Zeit vergangen, oder wird sie an meinem Bein kleben und sich hinter mir verstecken? Wir Eltern dürfen nicht mit rein in den Kindergarten. Übergeben das Kind mit Maske an der Tür. Wo sie von den Erzieherinnen mit Maske empfangen wird.Nur gut, dass das Mädel bestens vorbereitet ist. Ihr Kindergartenrucksack war während des Lockdowns nämlich auch immer wieder gefüllt mit "Corona-Medizin". "Damit alle gesund bleiben", so ihr Wunsch.