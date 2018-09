Großer Andrang beim Garagenflohmarkt

Bereits am Vormittag herrscht reger Andrang in den Straßen des Wohnviertels, in denen zahlreiche Stände aufgebaut sind. Von Brettspielen und Schuhen bis hin zu Bierkrügen und Büchern ist für jeden etwas dabei. Hauptsächlich werden an den Verkaufsständen jedoch Kinderkleidung und Spielzeuge angeboten. "Die Kinder haben aussortiert", erzählt Christian Knigge, einer der Anwohner, auf dessen Tisch sich eine Vielzahl an Pullis, T-Shirts und Hosen für das jüngere Publikum befindet.

Sarah Schmidt, die mit ihren beiden Töchtern aus Forchheim kommt, freut sich über das breitgefächerte Angebot: "Dass hier so viele Spielsachen und Kinderbücher angeboten werden ist natürlich toll. Wir werden heute bestimmt nicht nach Hause fahren, ohne etwas mitzunehmen."

Von dem großen Interesse der Besucher sind vor allem die Anwohner der Wohnanlage begeistert, die die besten Voraussetzungen für einen Flohmarkt bietet. Carolin Geier, die vor ihrem Haus ebenfalls einen Stand aufgebaut hat, ist begeistert von der Idee der Organisatorin Daniela Saam. "Ich finde es ganz großartig! Bei uns eignet es sich so gut dafür. Wir haben viele Straßen auf engem Raum, wo man gemütlich entlangschlendern kann. Gerade für uns Mütter ist es ein riesiger Aufwand, zu einem Basar hinzufahren und alles aufzubauen - hier kann man einfach alles direkt vor das Haus stellen". Auch Karin Wagner, die ein paar Straßen weiter wohnt, hat in ihrem Hof einen Stand angemietet, an dem es hauptsächlich Haushaltssachen zu kaufen gibt. Sie schwärmt ebenfalls von dem Flohmarkt und hofft, dass dieser von nun an jährlich stattfinden wird.

Die Herzogenauracherin Gabi Gügel ist mit dem Fahrrad zum Garagenflohmarkt nach Herzo Base gekommen und hat bereits am Vormittag ordentlich zugeschlagen. "Ich habe schon Töpfe, Geschirr und Kochbücher gekauft - viel zu viel", erzählt sie lachend. Auch ihr Feedback für den Flohmarkt fällt durchweg positiv aus: "Ich finde die Idee fantastisch und die Organisatorin hat das super gemacht."

Organisatorische Tipps

Gabi Gügel ist selbst für die Organisation des Flohmarktes Herzogenaurach-West verantwortlich, welcher jährlich stattfindet. Dieses Jahr pausiert sie damit aus Zeitgründen, hat Daniela Saam für den neuen Flohmarkt jedoch trotzdem unterstützt: "Wir haben ihr einige Tipps gegeben und sie hat das alles großartig umgesetzt".

Nicht nur der große Andrang macht deutlich: Der erste Garagenflohmarkt in Herzo Base war ein voller Erfolg. Von jungen Familien bis hin zu Senioren suchte ein breitgefächertes Publikum nach den passenden Schnäppchen unter den Angeboten der Anwohner. Vielleicht gibt es dazu auch im nächsten Jahr wieder die Möglichkeit.