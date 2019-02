Großer Abend der Wortkunst

Sie können begeistern, versöhnen, beruhigen, verzücken, aufregen, faszinieren oder einfach nur Spaß machen. Die Rede ist von Worten. Am Samstag, 23. Februar, findet ab 19.30 Uhr im Jugendhaus Schlupfwinkel (Lindenstraße 15) in Schorkendorf (Gemeinde Ahorn) erstmals der große Abend der Wortkunst statt. Die Beiträge reichen von Kurzgeschichten über Auszüge aus längeren Prosa-Texten bis hin zu Lyrik und Poetry-Slam-Beiträgen. So abwechslungsreich wie die Texte ist auch die Teilnehmergruppe. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Jugendhaus Schlupfwinkel in Schorkendorf und im Rathaus Ahorn sowie an der Abendkasse. Weitere Infos unter www.schorkendorf-slam.de. red