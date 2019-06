Großeltern in der Kita

Zum Oma-und-Opa-Tag hatte der Kindergarten St. Elisabeth eingeladen. In einem Lied nach einer bekannten Melodie sangen die Kleinen, was ihre tollen Großeltern für sie alles machen. Welche Rolle Oma und Opa für ihre Enkel spielen, trugen die Vorschulkinder in Gedichtform vor. Für Erzieherin Elli Gareis, die sich über den großen Zuspruch freute, sind Großeltern ein wichtiger Teil des Familienlebens. "Sie sind da zum Liebhaben, erzählen Geschichten, spielen oder basteln mit den Kindern und helfen den Eltern ganz viel. Dafür herzlichen Dank ", sagte Gareis. Als Geschenk für die Großeltern überreichten die Jungen und Mädchen Bilder mit ihren Handabdrücken, die sie zu Blumentöpfen gestaltet hatten. tb