Herzogenaurach 25.11.2019

Großeltern backen mit ihren Enkeln

Am Dienstag, 3. Dezember, wird in der Backstube des "Generationen.Zentrums" von 14 bis 16.30 Uhr der Plätzchenvorrat aufgestockt. Neben den klassischen Butterplätzchen kommen Nougatstangen in den Ofen...