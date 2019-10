Großeinsatz hält Sand in Atem

Ein 65-Jähriger, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, sorgte am späten Freitagnachmittag in Sand für einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Der Mann war auf das Dach seines Hauses gegangen und drohte damit, herunterzuspringen, wie das Polizeipräsidium für Unterfranken in Würzburg schilderte. Der Mann überlebte und wurde in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Etwa gegen 16.45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr die Mitteilung über einen 65-Jährigen ein, der damit drohte, von seinem Hausdach in die Tiefe zu springen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr befand sich der Mann in rund 15 Metern Höhe auf dem Dach seines Hauses. Eine Annäherung an den Mann mittels einer Drehleiter der Feuerwehr war zunächst nicht möglich, da er damit drohte, in diesem Fall zu springen.

Einem Feuerwehrmann der örtlichen Feuerwehr gelang es nach kurzer Zeit, ein Gespräch mit dem 65-Jährigen aufzubauen. Er wurde hierbei durch einen speziell geschulten Beamten der Polizeiinspektion Haßfurt, der ebenfalls in der Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Unterfranken eingesetzt wird, unterstützt. In der Zwischenzeit sicherten die örtlichen Feuerwehren den Bereich unter dem Hausdach mit vier Sprungtüchern ab.

Der 65-Jährige konnte laut Polizei schließlich davon überzeugt werden, selbstständig wieder vom Dach zu steigen. Der Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.

Die örtlichen Feuerwehren aus Sand, Haßfurt, Eltmann, Ebelsbach, Zeil und Kirchaich waren mit insgesamt 82 Kräften im Einsatz. red