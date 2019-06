Große Warenvielfalt und Genuss

Mehr als 50 ausgesuchte Töpfer, Handwerker und Kunsthandwerker überraschen beim Töpfer- und Handwerkermarkt am Pfingstsonntag, 9. Juni, und Pfingstmontag, 10. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr mit einer Vielfalt hochwertiger Produkte. Einige der Aussteller lassen sich an ihren liebevoll gestalteten Ständen auch bei der Arbeit über die Schulter schauen und gewähren den Marktbesuchern einen Einblick in die traditionellen Herstellungsweisen ihrer Waren.

Was wird geboten?

Neben einer reichen Auswahl ganz individueller Töpferware für Haus und Hof umfasst das Marktangebot auch robuste Lederartikel, aparte Hüte und exklusive Mode. Ausgefallener Schmuck aus verschiedensten Materialien verleiht jedem Outfit den letzten Pfiff.

Originelles Flechtwerk, filigrane Glaskunst, bunte Webwaren, edle Holzobjekte und feine Papeterien setzen im Wohnumfeld stilvolle Akzente. Verführerisch duftende Seifen schmeicheln Leib und Seele und erfreuen als kleine Geschenke. Das Knacken von Geoden, den Überraschungskugeln aus Stein, begeistert Jung und Alt, wenn dann glitzernde Mineralien gefunden werden.

Zahlreiche Speisen

Ob Käse- oder Wurstspezialitäten aus hofeigener Produktion, gepflegte Fassbiere, Bratwürste frisch vom Rost oder süße Imkereiprodukte - kulinarischer Genuss ist beim Töpfer- und Handwerkermarkt ebenfalls garantiert. Zudem bietet die Gaststätte "Schäferstuben" neben dem üblichen Angebot mit Kaffee und Kuchen einen hausgemachten deftigen Lamm-Bohnen-Eintopf sowie Fisch- und Lachsbrötchen an.

Das Ahorner Museumsteam heißt alle Marktbesucher herzlich willkommen.

Der Eintritt zum Markt kostet für Erwachsene drei Euro, Kinder bis zwölf Jahre und Mitglieder des Fördervereins haben freien Eintritt. red