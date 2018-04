Große Verdienste versilbert

Auf Vorschlag des Vorsitzenden des Rehabilitations- und Gesundheitssportvereins (RGV) Forchheim, Manfred Jänisch, sind Erika Damm, Gerhard Schneider und Jochen Schwarz für ihre herausragenden Verdienste ausgezeichnet worden. Sie erhielten die Ehrennadel in Silber mit Urkunde des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands Bayern (BVS). Die Auszeichnungen überreichte BVS-Bezirksvorsitzende Heidemarie Miklis.

Die Feierstunde fand im Sitzungssaal des Rathauses statt. Vonseiten der Stadt Forchheim gratulierte Bürgermeister Franz Streit.

Gerhard Schneider gehört dem RGV Forchheim seit 1971 an. Seit 28 Jahren führt er jährlich die Sportabzeichenprüfungen durch. Im Vorstand ist er seit 18 Jahren als Schriftführer tätig. Er gilt als gute Seele des Vereins.

Erika Damm und Jochen Schwarz sind seit 18 beziehungsweise 22 Jahren sehr beliebte Übungsleiter für inzwischen acht Gymnastikgruppen, die sich in der Turnhalle der Martinschule, im Pfarrsaal Don Bosco und im Königsbad treffen. Zusätzlich ist Jochen Schwarz seit 2000 Kassier des RGV.

Alle Geehrten verbinde die Leidenschaft für die Gesundheitsvorsorge durch Bewegung, lobte RGV-Vorsitzender Manfred Jänisch. red