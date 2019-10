Coburg vor 15 Stunden

Landtagswahl

Große Unterschiede bei der Wahl in den Coburger Nachbarlandkreisen

"Sonneberg fest in der Hand der CDU", heißt es in einer Meldung des Mitteldeutschen Rundfunks MDR. Tatsächlich hat in Neustadts Nachbar- und Partnerstadt die CDU-Politikerin Beate Meißner ihr Direktma...