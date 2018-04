Große Trauergemeinde nahm Abschied von Lehrer Theo Kiesel

Theo Kiesel, langjähriger Lehrer und Konrektor an der Nüdlinger Volksschule, der am vergangenen Montag, 9. April, verstarb, wurde unter starker Anteilnahme aus der Bevölkerung am Donnerstag ausgesegnet. Pfarrer Dominik Kesina, Konrektorin Ulla Farkas (Schlossberg-Grund- und Mittelschule), Annette Renninger für den Kreisverband des BLLV (Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband) würdigten in ihren ehrenden Worten die Persönlichkeit des im Alter von 92 Jahren verstorbenen Theo Kiesel. Theo Kiesel wurde am 23. November 1925 in Nüdlingen geboren, wo er auch seine Kindheit verbrachte. Er war verheiratet und das Paar freute sich über zwei Söhne. Der Weg in den Lehrerberuf führte ihn über das Gymnasium Münnerstadt und die Hochschule Erlangen. Bis 1961 war er Lehrer an der einklassigen Schule in Katzenbach. Später zog es ihn wieder in heimatliche Gefilde und bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1987 war er in der Funktion des Konrektors dort tätig. Im Gespräch sagte er oft, dass er sehr gerne Lehrer - und ein Freund der Kinder - gewesen sei. Dennoch zeigte er, wenn es sein musste, "vernünftige Strenge" und Konsequenz. Als Naturliebhaber war er sehr gerne und sehr oft an "seinem" Wurmerich unterwegs. Theo Kiesel war auch ein leidenschaftlicher Gärtner und hatte gern seinen Enkel Martin dabei. Später konnte er sich über die Urenkel Max und Lena freuen. Interessiert verfolgte er das Ortsgeschehen und auch technische und mediale Neuerungen stießen auf sein großes Interesse. Selbst als er vor zwei Jahren einen Schlaganfall erlitt, blieb dieses Interesse erhalten. Das Schicksal seiner Krankheit und die damit verbundenen Einschränkungen ertrug er mit großer Geduld. Stets schätzte er auch die Besuche seiner dementen Frau.

Konrektorin Ulla Farkas wies in ihrem Nachruf auf die großen Schwierigkeiten für die erste Lehrergeneration nach dem 2. Weltkrieg hin, der viel abverlangt wurde. Seine Berufslaufbahn begann Theo Kiesel als LAA (Lehramtsanwärter) in Katzenbach. Die Schullandschaft war damals von großen Veränderungen geprägt. Als er nach Nüdlingen kam, gab es dort acht Klassen; bei seinem Eintritt in den Ruhestand zählte die Schule 13 Klassen. Die Vertreterin der Rektorin Ritta Helfrich zollte dem Verstorbenen Respekt, Anerkennung und Dank für sein pädagogisches Wirken. Die Schlossbergschule werde ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Die großartige Solidarität zu seinem Lehrerverband BLLV hob Kreisvorsitzende Annette Renninger hervor. Theo Kiesel sei 70 Jahre Mitglied des Interessenverbands gewesen. Mit seiner ruhigen Art, Zuverlässigkeit, Kompetenz und Menschlichkeit sei der Konrektor stets "ein Fels in der Brandung" gewesen, den nichts aus der Ruhe zu bringen vermochte. ksta