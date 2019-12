Große Stimmen auf Tournee

Auf über 250 Tourterminen sammelten sie für todkranke Kinder Spenden. Mehr als 120 000 Euro haben sie in den letzten zwei Tourneejahren an die Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung (DKFS) übergeben können. Zwölf internationale Topsänger, zwölf einzigartige Stimmen sind nunmehr zwölf Jahre auf Tournee. "The 12 Tenors" kommen am ersten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 25. Dezember, um 19.30 Uhr ins Kongresshaus Rosengarten. Noch wenige Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts, Hindenburgstraße 3a. Foto: Jacob Schröter