Große Spendenbereitschaft

Die "UFOS"-Ministranten, ihre Beauftragten sowie die Projektleiterin Schwester Katharina waren sehr überwältigt von der Spendenbereitschaft anlässlich der 72-Stunden-Aktion des BDKJ. Dank gilt es allen Unternehmern zu sagen, die in irgendeiner Weise diese Mammutprojekt unterstützten. So wurden die UFOS und ihre Betreuer rund um die Uhr mit Speisen und Getränken durch das Mutterhaus Vierzehnheiligen sowie durch zahlreiche Gastwirtschaften, Metzgereien und Brauereien aus dem Lautergrund verpflegt.

Sowohl die Geschäftsstelle der Sparkasse Coburg-Lichtenfels in Bad Staffelstein als auch die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein stellte für das Projekt "behindertengerechtes Labyrinth" am Wallfahrtsort jeweils 1000 Euro zur Verfügung, wofür sich Schwester Katharina am Sonntag bedankte. Bad Staffelstein stellte am Freitagvormittag ebenfalls einen Arbeiter zur Unterstützung bereit. gk