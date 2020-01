Große Scheine für kleine Leute

Die Gemeinde Niederfüllbach will wachsen! Deshalb sind Kinder der Gemeinde sehr wichtig. Dies wurde bei einem Termin im Gasthof Beckenhaus deutlich.

Dabei händigte Bürgermeister Martin Rauscher, zusammen mit Zweiter Bürgermeisterin Marita Pollex-Claus an zehn Niederfüllbacher Eltern, die alle die jüngsten Bewohner des Ortes mitgebracht hatten ein Kuvert mit 1000 Euro extra Kindergeld von der Gemeinde aus.

Bereits seit zwölf Jahren gibt es dieses Extra-Kindergeld in der Gemeinde Niederfüllbach. Im Jahr 2008 hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, wie Bürgermeister Martin Rauscher betonte. Er stellte fest, dass dieses Extra-Kindergeld ein Bekenntnis des Gemeinderates sei, die Zukunft anzunehmen und zu gestalten. Die Kinder seien die Zukunft einer Gemeinde, wie der Bürgermeister in seinem Grußwort besonders betonte. Er hoffe, dass der Betrag in die Zukunft der Kinder investiert wird.

Auch Mona Mitschke_Ernst freut sich über die zehn jungen Bewohner in Niederfüllbach. Sie machte auf die Kinderkrippe und auf den Kindergarten aufmerksam und rief auf rechtzeitig die Kinder anzumelden. Sie überreichte allen Kindern einen im Kindergarten gebastelten Schutzengel. mst