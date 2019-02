Große Party im Schwimmbad

Einmal im Jahr verwandelt sich das Hallenschwimmbad der Stadt Bad Kissingen in eine bunte Party-Location. Dann ist es wieder Zeit für die beliebte Pool-Party. Dieses Jahr steigt die Wasser-Fete am Samstag, 23. Februar, und dauert von 17 bis 21 Uhr. Das Bad ist an diesem Tag daher ausschließlich von 13 bis 16 Uhr für den normalen Schwimmbetrieb geöffnet. Das Seniorenschwimmen entfällt.

Ab 17 Uhr sorgt dann ein DJ mit aktuellen Hits für gute Stimmung im und am Schwimmbecken. Bunte Lichteffekte und alkoholfreie Cocktails sorgen für ein besonderes Flair. Im Wasser gibt es schwimmende Spielgeräte und jede Menge Spaß und Action.

Als Party-Gäste können Kinder und Jugendliche jeden Alters kommen. Auch mitgebrachte, badebegeisterte Freunde, Bekannte und Verwandte wie Eltern, Oma und Opa dürfen mitkommen.

Für den kleinen Hunger stehen belegte Laugenstangen und Süßigkeiten bereit. Exotische, alkoholfreie Cocktails und andere Getränke gibt es zu familienfreundlichen Preisen. Veran-staltet wird das Spektakel von der Stadtjugendarbeit sowie dem Team des Städtischen Hallenschwimmbades. Darüber hinaus sorgt die DLRG für die Sicherheit vor Ort. red