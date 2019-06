Große Party am Badesee

Der Trebgaster Badesee, sonst Paradies für kleine und große Badegäste, verwandelt sich am Samstag, 22. Juni, wieder für einen Abend in eine Partylocation. Ab Sonnenuntergang kann auf zwei Areas bis spät in die Nacht gefeiert werden. Vom Kiosk bis zum Bootssteg präsentieren die DJs "DeeOh" und "Roy Le Freak" das Beste aus Blackmusic und Hip-Hop. Auf der anderen Seite des Sees kommen Elektro- und Techno-Fans bei der Musik von Kommune-DJ Stephan Licha und Christian Haas voll auf ihre Kosten. Dazu gibt es eine liebevolle Deko und ein vielfältiges Essensangebot mit Foodtrucks. Mehr Infos unter www.bayreuth4u.de. red