Große Ostereiersuche für die ganze Familie im Bad Rodacher Kurpark

Ob in der Wohnung, im eigenen Vorgarten oder in einem städtischen Park - zum Osterfest gehört besonders für die Kleinen das Suchen von kleinen Geschenken oder Süßigkeiten dazu. Gerade als Familie ist dies eine wunderbare Gelegenheit, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Bereits im Vorjahr hat sich das Stadtmarketing-Netzwerk "Bad Rodach begeistert" gemeinsam mit der "Therme Natur" Bad Rodach sowie der Kurdirektorin der Stadt Bad Rodach, Stine Michel, auf die große Suche im Bad Rodacher Kurpark gemacht, denn auch hier hat Meister Lampe in den Morgenstunden fleißig seine Runden gedreht und allerhand süße Leckereien versteckt. Nach der erfolgreichen Suche der Vorjahre wird es auch zum diesjährigen Osterfest am Ostersonntag, 21. April, ab 10.30 Uhr wieder die Möglichkeit für Groß und Klein geben, im Bad Rodacher Kurpark fündig zu werden.

500 Eier sind versteckt

Über 500 bunte Ostereier wollen gefunden werden und locken mit süßen Leckereien. Darunter versteckt sich auch die ein oder andere gelbe Thermenbadeente, hinter der eine ganz besondere Aktion der "Therme Natur" steckt.

"Wir möchten den fleißigen Findern und Finderinnen eine gesunde Erholung zum Osterfest schenken, und wer uns die kleinen gelben Tierchen bis zum 31. Mai 2019 wieder zurück ins gesunde Nass bringt, erhält unser ,2-für-1-Thermenspecial‘", so Kurdirektorin Stine Michel in einer Pressemitteilung. Und wer im Kurpark kein Glück haben sollte, den Osterhasen zu treffen, der hat vielleicht über die Feiertage in der "Therme Natur" mehr Glück. Auch hier wird Meister Lampe vom 20. bis 22. April umherhoppeln, kleine Geschenke verteilen und ebenfalls wieder das goldene Ei mit tollen Erholungsgutscheinen verstecken. red