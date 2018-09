"Große Oper und das Paradies" lautet der Titel des 8. Orgelabends innerhalb des Orgelzyklus am Sonntag, 9. September, ab 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche. Zu Gast ist Regionalkantor Peter Rottmann, der 1989 den Bad Kissinger Orgelzyklus gründete. Als künstlerischer Leiter des "Rhöner Orgelsommers" und des "Ensemble Vokal Münnerstadt", durch seine ausgedehnte Konzerttätigkeit sowie durch Rundfunk- und CD-Einspielungen hat er sich einen Namen gemacht. Bei seinem Konzert in Bad Kissingen spannt er einen großen Bogen von der Welt der Oper hin zum Paradies mit Werken von Richard Wagner (Vorspiel zu "Rienzi"), William Faulkes (Festival Prelude), Marco Bossi (Pièce heroique), Samuel Barber (Adagio for Strings), Paul Barras (In paradisum) und Percy Fletcher (Festival Toccata). Karten gibt es an der Abendkasse ab 19 Uhr. Foto: Karin Hagen