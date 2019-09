Große Obsternte in Rödental fällt aus

Der Bund Naturschutz (BN) Kreisgruppe Coburg sieht es nicht gerne, wenn reifes Obst an den Bäumen niemanden interessiert, und hat deswegen bis Ende Oktober eine Obstbörse laufen, bei der Interessenten und Anbieter zusammengebracht werden (einfach Dienstag- bis Freitagvormittag unter der Nummer 09561/95762 anrufen oder eine E-Mail schreiben an coburg@bund-naturschutz.de). Im Rahmen der Obsternte 2019 war für den 28. September eine Apfelernte mit einem Picknick im Garten des BN in Rödental geplant. Mangels Obst, wie es in einer Mitteilung heißt, müsse dieser auch im BN-Jahresheft angekündigte Termin leider entfallen. red