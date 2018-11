Große lesen für Kleine

Jens Fertinger Der "Bundesweite Vorlesetag" - er war heuer am 16. November und fand bereits zum 15. Mal statt - setzt ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens. Ziel ist es, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt zu bringen.

Texte werden selbst gewählt

Das Jahresmotto "Natur und Umwelt" gibt einen breiten Rahmen für die Vorleseaktion. In diesem Jahr erklärten sich Schüler der fünften und sechsten Klasse der Mittelschule Maroldsweisach bereit, Grundschülern der ersten und zweiten Klassen einen selbst gewählten Text vorzulesen. Danach war Gelegenheit für Rück- und Verständnisfragen, die von den "Großen" gerne beantwortet wurden.

Schulleiter Sebastian Hofmann und die Klassenleiterin Sarah Hubert (beide von der örtlichen Mittelschule) betreuten zusammen mit Christian Terwart, dem Schulleiter der Grundschule, und dessen Kolleginnen Sabine Dietz (Klasse 1 a), Andrea Wölfel-Selzam (2 a) sowie Antje Rink (2 c) die Aktion.

Lesen in der Sporthalle

Nach einer kurzen Einweisung zogen sich Zuhörer und Vorleser in die bereitgestellten Räume (Musikzimmer und Sporthalle) zurück, um in Kleingruppen die "Vorlesung" zu arrangieren. Im Anschluss an die Aktion, die rund eine Schulstunde dauerte, überreichte Schulleiter Hofmann die entsprechenden Urkunden an die Vorlese-Schüler, die zudem mit einer kleinen Süßigkeit belohnt wurden.

Wer noch mehr fürs Lesen und Vorlesen tun möchte, der hat in den nächsten Tagen Gelegenheit, dem Bücherflohmarkt der Grundschule einen Besuch abzustatten und sich mit entsprechender Lektüre einzudecken. Lesen Macht Spaß!