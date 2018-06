Große Leistungen beim 20. Rennsteig-Staffellauf

Wechselstelle mit Bürgermeister





Die Ergebnisse



Frauenstaffel:

Männerstaffel:

Mix- Staffel:

Der Rennsteig-Staffellauf ist Deutschlands größter Staffellauf auf dem berühmtesten Weitwanderweg Europas. Die rund 170 Kilometer von Blankenstein an der Saale bis nach Hörschel an der Werra haben es in sich. Der 20. Rennsteig-Staffellauf führte auch über den fränkischen Rennsteig von der Ziegelhütte bei Lauenhain bis zur Schildwiese bei Kleintettau . Nördlich von Tettau vor Spechtsbrunn betrat man wieder Thüringer Areal. Ausrichter ist der GutsMuths- Rennsteiglaufverein.Für die rund 500 Läufer ist der Rennsteig-Staffellauf eine hochkarätige Herausforderung. Hier zählt nicht nur die läuferische Leistung, sondern auch Teamgeist. Denn hier, auf dem Höhenweg des Thüringer Waldes und des Frankenwaldes, starten Teams mit jeweils zehn Läuferinnen oder Läufern auf festgelegten Etappen und Wechselstellen. Das Mixteam "Laufteam Erfurt" stellte dabei einen Streckenrekord auf und erreichte nach elf Stunden, 22 Minuten und 39 Sekunden das Ziel.An der Wanderhütte an der Schildwiese bei Kleintettau fand der zweite Wechsel vom zweiten auf den dritten Läufer einer Staffel der insgesamt zehn Etappen statt. Tettaus 3. Bürgermeister und Sportveteran Falk Wick leitet seit 20 Jahren umsichtig diese Wechselstelle, an der eine Registrierung und Zeitnahme der Laufzeit stattfand. Eine Hand voll Helfer standen Wick dabei zur Seite: Peter Dressel, Sandra Ebertsch, Grit Meusel, die einen Informationsstand vom Rennsteig Tourismus betreute, und Bürgermeister Peter Ebertsch . Er nahm den 20. Rennsteig-Staffellauf zum Anlass, allen Helfern, insbesondere aber dem Präsidiumsmitglied des ausrichtenden Rennsteiglaufvereins, Falk Wick, herzlichen Dank für ihr großes Engagement zu sagen.Ab 7 Uhr morgens war Ausnahmezustand an der thüringisch-bayerischen Grenze am Rennsteig an der Schildwiese bei Kleintettau. Über 700 Fahrzeuge mit Kennzeichen aus ganz Deutschland belagerten die Straßen und Parkplätze rund um Kleintettau. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigsstadt und Sonneberg sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Lauenhain, Steinbach am Wald, Windheim, Kehlbach und Kleintettau regelten den Verkehr und sorgten für die Sicherheit der Läufer. Bürgermeister Ebertsch sprach von einer logistischen Meisterleistung und sah trotz der morgendlichen Stunde und kühlen sechs Grad Außentemperatur so manche Schweißperle bei den Helfern.Auch die Wechselläufer, die sich zur Übernahme der dritten Etappe warmhalten mussten, hatten es nicht leicht bei dieser Kälte, denn manche waren nur in kurzärmeligen T-Shirts bekleidet. Sie mussten geduldig warten bis ihr Vorgänger durch die Zeitabnahme gelaufen ist, um dann endlich auf die Strecke gehen zu können.Beim Wechsel schickten die zweiten Etappenläufer ihren an den Start gehenden Sportkameraden immer ein paar Anfeuerungsrufe hinterher. Es herrschte eine absolut sportlich, faire Atmosphäre am Rennsteig. Für Peter Dressel, Falk Wick, Sandra und Peter Ebertsch war es höchste Konzentrationsarbeit, die mit hohem Tempo einlaufenden Läufer mit ihrer Startnummer schriftlich zu fixieren.1. Oßwald Skikas 12:58:05 Stunden, 2. Sport- Raßbach- Pleßgirls 13:06:10 Stunden, 3. LTV Erfurt Montagsgruppe 13:33:46 Stunden, 4. Polizeimädels 15:33:10 Stunden, 5. Treffurter Amazonen 15:44:45 Stunden.1. Günters Männer 10:30:32 Stunden, 2. X- Runners 1 10:32:31 Stunden, 3. Rennsteiglaufverein/USV Erfurt 10:37:29 Stunden, 4. TU Ilmenau Runners II 11:12:42 Stunden, 5. Speedys Sport Schart 11:18:29 Stunden.1. Laufteam Erfurt 11:22:39 Stunden, 2. KS Sportsworld 12:19:33 Stunden, 3. FC Deutsche Post 1 12:20:03, 4. Team Jena 12:45:30 Stunden, 5. Skisportverein Erfurt 02 Jugend 13:02:06 Stunden.