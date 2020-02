Große Gratulantenschar

Dicht gedrängt saßen die Gratulanten in der "Dorfschänke", um Friedrich Müller zum 90. Geburtstag zu beglückwünschen. Gekommen waren auch Bürgermeister Werner Diersch, Pfarrer Peter Ahrens, stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann, Kreisfachberater Friedhelm Haun, die Vertreter des Gartenbauvereins, der Naturbühne, der Siedlergemeinschaft und des TSV sowie Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn. Besonders im Kreis der "Vatertagswanderer" fühlte sich der Jubilar sichtlich wohl. Mit ihnen nimmt er nicht nur regelmäßig am monatlichen Stammtisch teil, sondern ist seit über 30 Jahren jedes Jahr an Himmelfahrt unterwegs.

An genügend Gelegenheit, um Erinnerungen wieder aufzuwärmen, mangelte es an diesem Tag nicht. Dieter Hübner