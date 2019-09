Große Gratulantenschar im Hause Hüller

Im Kreise ihrer drei Kinder und deren Familien sowie von Bekannten feierte Hildegard Hüller, geborene Weber, kürzlich ihren 80. Geburtstag.

Die Jubilarin ist in der Nähe des heute tschechischen Kurorts Marienbad geboren. Mit ihren Eltern und Geschwistern musste sie nach dem Krieg die böhmische Heimat verlassen. Die erste Anlaufstation war Kulmbach, wenig später folgte eine Einquartierung im Wallfahrtsort Marienweiher. 1952 bezog die Familie ein Eigenheim in Mannsflur. Beruflich war die Jubilarin als Näherin beschäfti, zuletzt in der früheren "Storchenmühle" in Mannsflur.

Durch ihre zweite Eheschließung kam Hildegard Hüller 1982 nach Neuenmarkt, wo sie sich seitdem sehr wohl fühlt. Ihre täglichen Arbeiten verrichtet Hildegard Hüller noch alle ohne Hilfe, nur beim Einkaufen wird sie von ihrer Tochter unterstützt.

Die Glückwünsche der Gemeinde Neuenmarkt überbrachte Bürgermeister Siegfried Decker. Werner Reißaus