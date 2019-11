Große Freude in der Ahorner Grundschule

Die neue Technik für das digitale Klassenzimmer an der Johann-Gemmer-Grundschule in Ahorn ist da. "Es ist eine wichtige Investition für die Ahorner Grundschule, um durch den Einsatz neuer Medien einen zeitgemäßen Unterricht zu ermöglichen und die Grundschüler frühzeitig auf die Zukunft vorzubereiten", erklärte Bürgermeister Martin Finzel. Die vielen Kartons wurden von den Schüler selbst ausgepackt und die neuen digitalen Geräte in Augenschein genommen. Nun kann die neue Technik installiert werden, so dass die Lehrkräfte diese Medien in den Unterricht integrieren können. Foto: Gemeinde Ahorn