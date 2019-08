Große Freude in Brauersdorf über den neuen Spielplatz in der Ortsmitte

Zum Dorffest in Brauersdorf konnte auch der neu errichtete Spielplatz seiner Bestimmung mit Gottes Segen übergeben werden. Mit großartiger Eigenleistung vieler freiwilliger Helfer und auf Initiative der Dorfgemeinschaft konnte der Spielplatz mit mehreren schönen Spielgeräten und naturnaher Anlage fertiggestellt werden.

Der Zweite Bürgermeister und Vorsitzende der Feuerwehr Brauersdorf, Wolfgang Förtsch, freute sich über die große Teilnahme der Bevölkerung am Dorffest und an der Spielplatzeinweihung. Unter den Gästen begrüßte er auch Generalvikar und Prälat Georg Kestel vom Erzbistum Bamberg, der immer wieder sein Heimatdorf Brauersdorf gerne besucht. Sein Dank galt allen Spendern sowie dem federführenden Bauleiter der Dorfgemeinschaft, Stefan Scherbel (Kommandant der Feuerwehr Brauersdorf). Feuerwehr und Tischtennisclub waren auch verantwortliche Veranstalter des gelungenen Dorffestes. Besonderer Dank galt dem Markt Pressig, der mit über 10 000 Euro den größten finanziellen Part leistete, dazu war der gemeindliche Bauhof an der Baumaßnahme beteiligt.

Das Engagement der Dorfgemeinschaft wurde motiviert von der Unterstützung und Förderung des Leader-Kleinprojektfonds der "Lokalen Aktionsgruppe des Landkreises Kronach im Frankenwald", die dem Regionalmanagement des Landkreises am Landratsamt Kronach angeschlossen ist. Der Landkreis Kronach begleitete die Maßnahme und förderte sie finanziell durch das Regionalmanagement. Aber auch die jüngsten Bauhelfer, Max (3 Jahre) und Jan Haderlein (6), vergaß Förtsch nicht in seinen Dankesworten. Sie wurden wie alle anwesenden Kinder mit Bratwürsten und Eis belohnt. Die Belohnung kam vom Markt Pressig.

Bürgermeister Hans Pietz freute sich, dass die Kinder so zahlreich dabei waren und nach der Segnung durch Pfarrer Noby die gelungene Eröffnungsfeier mit bunten Luftballons farbenprächtig bereicherten.

Die schöne Spieloase in der Ortsmitte ist ein Hingucker, ein Pavillon lädt zudem auch Eltern zum Verweilen ein. eh