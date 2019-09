Große Feier für die "Kleinen Freunde"

Alexandra Kemnitzer Grund zum Feiern gab es für das Team und die Kinder des evangelischen Kinderhauses "Kleine Freunde" am Sonntag, denn die Einrichtung öffnete vor einem Vierteljahrhundert erstmals ihre Türen.

"Die Kinder kommen klein in unser Kinderhaus und ziemlich groß wieder heraus", brachte es Pfarrer Dominik Bohne auf den Punkt. Seit Beginn an erhalten die Jüngsten bei den "Kleinen Freunden" das "Rüstzeug" für ihren weiteren Lebensweg. In dieser Zeit sammeln die Mädchen und Jungs viele Eindrücke, finden neue Freunde, sehen und lernen einiges, wie beispielsweise im Morgenkreis. Erfreulich ist, dass sich die Eltern trotz vieler Aufgaben im Alltag immer wieder bereiterklären, sich im Elternbeirat oder bei Arbeitseinsätzen zu engagieren, was auch beim Jubiläum der Fall war.

Viele Gäste und Ehrengäste waren gekommen, darunter auch Bürgermeister Michael Keilich, der namens der Gemeinde gratulierte. Nachdem im September das neue Kindergartenjahr gestartet ist, gibt es mit "Die Welt ist bunt" auch ein neues Jahresthema, welches in den kommenden Monaten den Kindern einiges an Aktivitäten und Aktionen bescheren wird.

Den Auftakt des Festtages bildete der Gottesdienst. Dabei erfuhren die Gottesdienstbesucher, dass die Einrichtung mehr als das Kinderhaus der "Kleinen Freunde" ist. Für die Jüngsten ist es beispielsweise auch ein Haus des Friedens, der Freude und der Liebe. Musikalisch erhielten Mädchen und Jungs Unterstützung vom Kinderchor "Geshäuser Spatzen".

"Zu einem Fest gehört, dass man zusammenkommt, fröhlich feiert und zusammen ist. Außerdem gibt es einen besinnlichen Teil und Geschenke", erklärte Pfarrer Bohne weiter. All dies traf auf das Jubiläum zu. Schließlich bestand mit dem Gottesdienst die Möglichkeit, den Glauben zu stärken und anschließend in fröhlicher Runde zusammen zu sein. Am Nachmittag gab es unterschiedliche Aktionen und Programmbeiträge, die viel Spaß bereiteten.