Große Ehre für Heidi Schunk

Eine hohe Auszeichnung hat Heidi Schunk erhalten. Anlässlich ihres 80. Geburtstags würdigte der SPD-Kreisverband Coburg-Land das Wirken und Engagement der Weidacherin mit dem Kurt-Schumacher-Preis 2019. Damit ehren die Genossen im Coburger Land jährlich Persönlichkeiten, die sich um die Sozialdemokratie in der Region verdient gemacht haben. "Heidi Schunk ist seit vielen Jahren Kassiererin des SPD-Kreisverbandes, hat uns bei vielen Parteitagen vertreten und außerdem den SPD-Ortsverein Weitramsdorf immer am Laufen gehalten", führte SPD-Kreisvorsitzender Carsten Höllein in seiner Laudatio aus. Er überreichte mit seinem Stellvertreter Herbert Müller sowie dem Vertreter des SPD-Unterbezirks Martin Stingl den Kurt-Schumacher-Preis an Heidi Schunk. "Ich freue mich sehr über die Ehrung", sagte sie, die seit 1963 der SPD angehört. Besonders geprägt hat Heidi Schunk nach eigenem Bekunden ihr Großvater. Er war von 1945 bis 1948 Bürgermeister der damals selbstständigen Gemeinde Weidach und Sozialdemokrat. Den Kurt-Schumacher-Preis hat der SPD-Kreisverband Coburg-Land neben Heidi Schunk bisher an Karl Zeitler, Hubert Joppich, Roswitha Friedrich und Heinz Köhler vergeben. cahö