Großartige Stimmung bei den Senioren

Die Sander Senioren erlebten eine schöne Faschingsfeier. Gerhard Zösch führte durch das bunte Treiben. Die Feier fand im Gegensatz zu den vergangenen Jahren nicht im Pfarrheim, sondern im Hotel Goger statt, da das Pfarrheim noch als Kinderkrippe benötigt wird.

Der aus seinem Amt scheidende Diakon Bernhard Trunk brachte zusammen mit Dieter Dürnhöfer die Senioren richtig in Faschingsstimmung. Nach einem Vortrag von Ingrid Heim, die das Campen in Sand beleuchtete, hatten Inge Seelmann und Rosmarie Zwillich die Lacher auf ihrer Seite, als sie in ihrer Büttenrede alle Altersschichten aufs Korn nahmen.

Hannes Wittig, der schon seit seiner Kindheit den Seniorenfasching mit seinen Darbietungen bereichert, berichtete, wie es einem Enkel ergeht, wenn man von Oma und Opa verwöhnt wird. Eine Faschingsnärrin aus den "Heiligen Ländern", nämlich aus Neubrunn, stieg als Überraschungsgast in die Bütt. Schon alleine mit ihrem Outfit und ihrer Mimik konnte sie als "Gerlinde" beeindrucken. Sie berichtete aus dem Alltagsleben mit ihrem Ehemann.

Fürs Auge war der Tanzauftritt der "Sweet Little" unter der Leitung von Sandra Hümmer. Die Girls des TV Sand begeisterten die Senioren so, dass eine Zugabe gefordert wurde.

Gerhard Zösch stieg in die Bütt und berichtete von einem gestressten Kommunalpolitiker und Vereinsmeier. Die Gymnastikgruppe des Seniorenkreises trat als Radiomoderatoren auf; allerdings hatte der Radio einen Wackelkontakt und so ergaben sich seltsame und lustige Zusammenhänge bei den Reportagen.

Seltsame Wallfahrt

Ein schöner Abschluss des Seniorenfaschings war eine Wallfahrt von heiratslustigen Frauen, die mit Gottes Hilfe einen Mann suchten. Dabei war zu beobachten, wie die Männer immer tiefer in ihren Stühlen versanken, um nicht von den Frauen erwischt zu werden. red