Gross will Kronach attraktiver machen

"Schnell und konsequent will ich Kronach schöner und attraktiver gestalten - mit kleinen und großen Maßnahmen", unterstrich Bürgermeisterkandidatin Sabine Gross beim traditionellen Fischessen der Kronacher SPD ihren Anspruch an das Bürgermeisteramt in Kronach. Die öffentliche Veranstaltung fand mit rund 80 Teilnehmern eine große Resonanz.

Bei der Veranstaltung nahm der SPD-Ortsverein auch Ehrungen langjähriger verdienter Mitglieder vor. Für 50 Jahre konnte Manfred Raum ausgezeichnet werden. Ralf Völkl unterstrich, Manfred Raum habe, nachdem er mit seiner Familie Anfang der 80er Jahre nach Kronach gekommen sei, mit der SPD die Initiative entwickelt, Kronach zu einer modernen und lebenswerten Stadt zu entwickeln, und habe dies 18 Jahre als Bürgermeister konsequent gemacht. In seiner Amtszeit seien nicht nur Großprojekte wie der Umbau des Bades zum Erlebnisbad Crana Mare oder die Lan-desgartenschau gefallen, die noch heute die Attraktivität Kronachs ausmachten und von der Bevölkerung gerne genutzt würden. Es seien mit hohem finanziellen Aufwand auch eine Menge Pflichtaufgaben erledigt worden, so die Kanalisierung des Fischbachtals, die Modernisierung der Kläranlage und der Wasserversorgung sowie die Sanierung der Innenstadt.

Für 40 Jahre Treue zur SPD wurden Jutta Wirth, Klaus Bächer, Ulrike Wittmann, Hans Götz und Rolf Sorge ausgezeichnet sowie für 25 Jahre Anna Graf.

SPD-Stadtverbandsvorsitzender Ralf Völkl unterstrich, Kronach stehe vor großen Herausforderungen und Chancen, die man beherzt anpacken müsse. Deshalb sei die SPD froh, dass sie mit Sabine Gross eine Kandidatin für das Bürgermeisteramt habe, die bereits beim Thema Mieterschutz gezeigt habe, dass sie ihre Ziele konsequent in die Tat umsetze.

Kleine Maßnahmen, die sofort umgesetzt werden können, aber eine große Wirkung haben, sind für Sabine Gross eine intensivere Pflege und neue Gestaltung der Bäume und Sträucher im Stadtgraben sowie der Plätze, Wege und öffentlichen Fläche in der Innenstadt. Diesen kurzfristigen Maßnahmen im Falle ihrer Wahl will Gross Städtebaumaßnahmen zur Neugestaltung des Hussitenplatzes, Stadtgrabens bis hin zur evangelischen Kirche folgen lassen, um die Innenstadt einladender zu gestalten. Dies soll es erleichtern, neben der Alm im Winter auch Freilicht-Veranstaltungen im Sommer - zusätzlich zum Weinfest beispielsweise auch Open-Air-Kino - durchzuführen. Auch eine intensivere Beleuchtung der vielen bisher dunklen Ecken, Wege und Plätze sowie der Stadtmauer schwebt ihr vor, um Kronach in den Abendstunden ansprechender zu gestalten. "Wir brauchen mehr Leben in Kronach. Und wir müssen den Studenten, die mit der Hochschule kommen, in Kronach etwas bieten", sprach sich Sabine Gross dafür aus, es von städtischer Seite zu unterstützen, dass das Freizeitangebot sowie Gastronomie, Kneipen und Veranstaltungen unterstützt und verbessert werden.

Daneben ist es ein Anliegen von Sabine Gross und der SPD, großflächige Straßensanierungen durchzuführen, in städtischen Bereichen wie der Siedlung und am Kreuzberg, aber auch auf den Kronacher Stadtteilen, die man bei all den großen Vorhaben für die Kernstadt nicht aus den Augen verlieren will. vz