Groß, größer, Abril und Zoe

Die vierjährige Abril und die sechsjährige Zoe, beide kastriert, wurden vor einigen Monaten im spanischen Partner-Tierheim der "Kronacher" in Sierra Nevada abgegeben. Der Grund: Zeitmangel ihres Frauchens. Nun sind sie im Kronacher Tierheim und suchen ein neues Zuhause.

Die beiden Hundedamen verstehen sich gut und kuscheln oft zusammen. Beim Fressen muss aufgepasst werden. Zoe ist die Ranghöhere und beansprucht oft Abrils Napf für sich. Ideal wäre, wenn die beiden Hundedamen zusammenbleiben könnten. Bei fremden Menschen, die ihr Revier betreten, verhalten sich Abril und Zoe anfangs erst zurückhaltend und abwartend, vielleicht sogar etwas misstrauisch. Sie bellen den Neuankömmling gerne mal an. Die beiden sind durchaus wachsam, aber niemals aggressiv. Sie fassen jedoch auch schnell Vertrauen. Bei Frauen tauen die beiden erfahrungsgemäß schneller auf. Kinder ab circa zehn Jahren sollten kein Problem darstellen, für kleine Kinder sind die beiden nicht geeignet.

Mit anderen Hunden verstehen sich Abril und Zoe in der Regel gut, wobei sie ihr eigenes Revier vermutlich nicht so gern mit einer anderen Hündin teilen möchten. Beim Spazierengehen sind Hundebegegnungen kein Problem. Die beiden kommen mit Katzen aus.

Abril und Zoe sind nicht für eine Etagenwohnung geeignet. Außerdem sind beide leishmaniose-positiv getestet - eine Krankheit, die durch Mücken übertragen wird. Abril und Zoe merken davon nichts, müssen aber täglich ein paar Tabletten Allopurinol nehmen.