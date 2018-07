Jesserndorf vor 15 Stunden

jazz-matinee

Groß(artig)es Gebläse

Jesserndorf — New Orleans, Chicago, New York - oder Bamberg und Jesserndorf. Die Welt kann sich so nah sein, wenn es um gute Musik geht! Die "Big Wabbit Band" mit Hauptsitz in Bamberg gab ihre Visiten...