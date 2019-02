Groove und Soul auf dem Kulturboden

Wally und Ami Warning - zwei Generationen treffen am Freitag, 15. März, um 20 Uhr auf dem Kulturboden in Hallstadt aufeinander, menschlich, musikalisch, emotional. Vater und Tochter sind in ihrem Miteinander so vertraut, harmonisch und unverkrampft, dass sie gleich da ist: die perfekte Symbiose. Wally und Ami beschenken sich gegenseitig mit Ideen und Melodien, mit Instrumenten und ihren Stimmen. Und beider Songs berühren die Zuhörer gleichermaßen in ihrer eingängigen Mischung aus Soul, Pop, Reggae und einem Hauch Gospel. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in allen gängigen Vorverkaufssystemen, telefonisch unter der Hotline 0951/23837 oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de. red