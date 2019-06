Bad Staffelstein - "Handmade Music" versprechen zwei Konzerte der "Groove-Band" auf der Seebühne in Bad Staffelstein sowie in Stublang. Das erste Konzert findet am Samstag, 29. Juni, von 16.30 bis 17.30 Uhr auf der Seebühne statt. Am Sonntag, 30. Juni, folgt ab 17 Uhr im Hof der Brauerei Dinkel in Stublang ein weiteres Konzert. Die vier Musiker bieten Unterhaltung mit Blues-, Country- und Rockmusik. Der Eintritt ist frei. red