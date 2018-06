GroKo: Grünes Licht für Investor-Pläne

Lärmschutz als Auflage



Die Große Kooperationsgemeinschaft (GroKo) im Bamberger Stadtrat will auf der Lagarde-Kaserne finanzierbaren Wohnraum schaffen. Dies erklären die Fraktionsvorsitzenden Helmut Müller CSU ) und Klaus Stieringer SPD ) sowie Daniela Reinfelder (BuB) und Martin Pöhner ( FDP ) in einer gemeinsamen Erklärung.Wie es in einer Mitteilung der vier Fraktionen heißt, beziehe sich ihre Initiative auf die Sitzung des Finanzsenates am kommenden Dienstag. In dieser schlägt die Verwaltung vor, einen Teil des Areals der Lagarde-Kaserne - im Konkreten die ehemaligen Reitställe entlang der Weißenburg- wie der Zollnerstraße sowie die ehemalige, PX genannte Einkaufshalle der US-Amerikaner - an einen Investor zu veräußern, der dort finanzierbaren Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen errichten möchte. "Durch die Entwicklung von neuen Wohngebieten wie auf dem Ulanenpark in der Wunderburg, dem Megalithgelände in Gaustadt und in Wildensorg haben wir in den letzten Jahren einiges in Bezug auf die Schaffung von finanzierbarem Wohnraum angestoßen. Nun aber möchten wir, dass auch im Bamberger Osten neuer finanzierbarer Wohnraum gerade für Familien entsteht", positionieren sich Müller, Stieringer, Reinfelder und Pöhner.Die Vertreter der Stadtratsmehrheit unterstreichen, dass sie sich durch die Vergabe an einen Investor in ihrem Ansinnen bestätigt sähen, in dem Areal zwischen der ehemaligen Post- und der Reithalle ein soziokulturelles Zentrum zu etablieren, in dem sowohl Kulturschaffende als auch Vereine aus dem Bamberger Osten einen neuen Anlaufpunkt erhalten könnten. Sie wollen es dem Investor nämlich zur Auflage machen, entsprechende Vorkehrungen zum Schutz von Lärmemissionen zu verwirklichen, wenn in der näheren Nachbarschaft Kulturveranstaltungen oder beispielsweise die St.-Heinrichs-Kirchweih stattfinden sollten. "Der Investor weiß, was wir dort planen. Insofern muss er seine Planungen auf die Überlegungen der Stadt ausrichten", betont das Quartett.Nach dem Willen der Stadtratsmehrheit sollen mit den neuen Wohngebieten im nördlichen wie im südlichen Westabschnitt der Lagardekaserne, den neuen Gewerbegebieten neben dem Digitalen Gründerzentrum im Nordosten des Areals und einem neuen soziokulturellen Zentrum im Herzen der Lagarde-Kaserne ein interessanter Mix aus Wohnen, Leben und Arbeiten entstehen. "Wir möchten bewusst dieses wichtige Signal für den Bamberger Osten setzen", erklären die Vertreter der GroKo. In der Sitzung am Dienstag sollte damit eine Mehrheit für die entsprechenden Überlegungen im Stadtrat gegeben sein.