Größeres Parkhaus

Mehr Stellplätze im Parkhaus am Kanonenweg: Das geplante Parkhaus am Kanonenweg wird 50 Stellplätze mehr haben als ursprünglich geplant. Auf dem Gelände des früheren Milchhofes Coburg und der einstigen Betonfabrik Brockardt hat die Edeka Nordbayern einen Verbrauchermarkt errichtet. Weiter sollen auf dem Gelände noch Wohnungen und eben dieses Parkhaus entstehen. Im Februar dieses Jahres hatte Edeka bei der Stadt angekündigt, dass anstelle der zunächst 300 vorgesehenen Stellplätze weitere 50 erforderlich seien. Der Bausenat sprach sich in seiner Sitzung am Mittwoch für die zusätzlichen Parkplätze aus und verschob den vertraglich zugesicherten Fertigstellungstermin um zwei Jahre auf nun Ende 2021.

Nach den Worten von Karl Baier, Leiter der Coburger Stadtplanung, werden auf dem Gelände mehr Wohnungen anstelle des zunächst vorgesehenen Senioren- und Pflegeheimes entstehen. Weiter werden Mitarbeiter der nahen HUK ihre Fahrzeuge in dem Parkhaus abstellen können sowie die Anwohner.

Kaeser-Weg beschlossen

Vom nördlichen Verkehrskreisel in Coburg-Neuses - dort wird die neue Staatsstraße nach Bad Rodach ihren Ausgang haben - führt eine kurze Privatstraße zur Anlieferungseinfahrt der Firma Kaeser. Der Bau- und Umweltsenat hat beschlossen, dieses etwa 70 Meter lange Straßenstück mit dem Namen "Kaeser-Weg" zu versehen. "Damit", so heißt es in Beschlussvorlage, "soll diese Einfahrt für die Lkw-Chauffeure mit Hilfe von Navigationssystemen leichter zu finden sein."

Bislang geben die Navigationssysteme die Carl-Kaeser-Straße 26 auf der anderen Seite des weitläufigen Firmenareals als Adresse an. Die Carl-Kaeser-Straße führt vom Kaeser-Kreisel mit der auffälligen metallenen Doppelwendel in der Mitte in Richtung Beiersdorf. Diese Wendel ist den Rotoren in Schraubenkompressoren nachempfunden, für die Kaeser das sogenannten Sigma-Profil entwickelt hat.