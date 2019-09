Grölender Radfahrer mit mehr als zwei Promille

Während einer Streifenfahrt am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr fiel Beamten der Polizei-Inspektion Lichtenfels in der Bamberger Straße ein Fahrradfahrer auf, der lautstark herumschrie und augenscheinlich fahrtechnische Ausfallerscheinungen hatte. Bei der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle stieg den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in die Nase, der sich mit einem Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille auch bestätigte. Dem 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Er erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.