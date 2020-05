Grobe Pflegekraft sofort entlassen

Zur neuen Normalität in Corona-Zeiten gehört eine wöchentliche Telefon-Pressekonferenz des Klinikkonzerns Regiomed. Am Mittwoch ging es jedoch nur am Rande um Corona: Die Geschäftsführung informierte über einen schwerwiegenden Vorfall in einem der Regiomed-Pflegeheime in Hildburghausen.

Eine Pflegekraft im Seniorenzentrum Hildburghäuser Land in Hildburghausen habe sich gegenüber einem Bewohner gewalttätig verhalten, sagte Alexander Schmidtke, Hauptgeschäftsführer von Regiomed. Rüdiger Bauer, bei Regiomed zuständig für die gesamte Sparte Altenhilfe, wurde etwas konkreter: Es gehe um grobes Verhalten gegenüber einem Bewohner und verbale Angriffe. Ereignet habe sich der Vorfall Anfang Mai, gemeldet wurde er von einem Belegschaftsmitglied.

"Bisher gehen wir davon aus, dass es sich um einen Einzelfall handelt", betonte Bauer. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass die fragliche Mitarbeiterin dieses Verhalten schon früher gezeigt habe. Deshalb solle nun alles lückenlos aufgeklärt und entsprechende Konsequenzen gezogen werden - auch gegenüber Führungskräften, wenn diesen Versäumnisse vorzuwerfen seien. Der Mitarbeiterin sei bereits fristlos gekündigt worden, außerdem wurde sie angezeigt. Konkreter wollte Bauer nicht werden, mit dem Hinweis, dass es sich um ein laufendes Verfahren handele.

Mit den übrigen Mitarbeitern, den Heimbeiräten und Angehörigen von Bewohnern soll ebenfalls gesprochen werden, sagte Bauer. Alle Angehörigen seien angeschrieben worden. Zudem wurde eine Hotline eingerichtet, an die sich alle wenden können, die vielleicht in der Vergangenheit ähnliche Vorfälle in einem der Regiomed-Seniorenzentren beobachtet haben (0 36 85/773-711, erreichbar Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr).

Die Betreuung alter Menschen könne sehr belastend sein, dürfe aber nicht zu solchen Reaktionen führen, betonte Bauer. Dies umso mehr, da alte Menschen oft selbst nicht mehr in der Lage seien, es zu äußern, wenn ihnen Unrecht geschehe. Die Mitarbeiter würden auf solche Belastungen vorbereitet, es würden Supervisionen und Teamcoaching angeboten, sagte Bauer, der seit Mitte August für den Altenpflegebereich bei Regiomed zuständig ist. Seine Kollegin Heidrun Berger stieß im November dazu. Auch sie wies darauf hin, dass Vorgesetzte sensibel sein müssten für eine Überbelastung der Pflegekräfte. Nötig sei hier eine offene Unternehmenskultur.

Dies sagt auch Alexander Schmidtke: Es gebe vielfältige Gründe für Gewalt in der Pflege. Dafür brauche es Frühwarnsysteme. "Wir wollen eine angstfreie Zone im Altenheim." Wer auf Missstände hinweise, werde geschützt. Eine solche Unternehmenskultur lasse sich freilich nicht von heute auf morgen schaffen, sagte Schmidtke. "Dieser Vorfall ist daher wirklich schrecklich und wird vor allem die Angehörigen sehr beunruhigen und in Sorge versetzen. Dafür möchten wir uns ausdrücklich entschuldigen."