Grimbart in Franken?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 24. Januar 2019 ist DACHSBACH.

Dachsbach ist ein Markt im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Der Ort ist sehr geschichtsträchtig und blickt auf Zeiten des Rittertums und der Gerichtsbarkeit zurück. Der Ortsname leitet sich von einem gleichnamigen Gewässer ab, vermutlich ein Bach in der Nähe an dem viele Dachse vorgekommen sind. Auch das Ortswappen verweist auf diese Bedeutung. Dachsbach war schon in der Hand des Herzogtums Frankens sowie dem neuen Königreich Bayern.

Das Marktrecht heute noch ausführend, hat Dachsbach nie versucht, eine moderne Industriegemeinde zu werden und konzentriert sich mehr auf Ruhe und Erholung, unterstützt von guter Gastronomie und Gerichten zum genießen - wie beispielsweise dem berühmten "Aischgründer Spiegelkarpfen".

Gewinner

