Grillparty endete mit Brandverletzungen

Am Mittwochabend grillten mehrere Personen im Innenhof eines Anwesens in der Winkelser Straße. Ein 19-Jähriger schüttete Spiritus in den bereits entzündeten Säulengrill. Dabei kam es zu einer Verpuffung und der junge Mann erlitt Brandverletzun-gen im Bereich des Gesichtes, der Hände, Arme, Hals und Brustbereich, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung ergänzend informierte. Er wurde nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Einsatz leicht brennbarer Flüssigkeiten beim Grillen ist lebensgefährlich. Dies wurde durch den vorliegenden Fall bestätigt. pol